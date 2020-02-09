В Петербурге умер композитор Сергей Слонимский

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В Санкт-Петербурге на 88-м году жизни скончался народный артист России, композитор Сергей Слонимский.
В Петербурге умер композитор Сергей Слонимский
  • РИА Новости

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на президента Санкт-Петербургского филармонического общества Бориса Березовского.

«Сегодня в 11:00 после продолжительной болезни на 88-м году жизни скончался Сергей Слонимский», — сказал он.

Отмечается, что похороны планируются в четверг, 13 февраля, на Комаровском кладбище.

Слонимский был профессором Санкт-Петербургской консерватории, лауреатом Госпремии России имени М.И. Глинки, премии правительства Санкт-Петербурга и других. За свою жизнь он написал 34 симфонии, восемь опер, три балета, создавал камерную, вокальную музыку, также был автором музыки к кинофильмам и театральным постановкам.

В январе на 86-м году жизни скончался драматург и писатель Юрий Димитрин, создавший либретто к советской рок-опере «Орфей и Эвридика».

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