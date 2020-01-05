Умер народный артист России Геннадий Пискунов

Солист оперы, народный артист России Геннадий Пискунов скончался в Москве в возрасте 73 лет, сообщили в Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Наталии Сац.

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«Геннадий Венедиктович скончался», — цитирует пресс-службу ТАСС. О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно. Геннадий Пискунов также выступал на сценах Московского театра оперетты, Тамбовского государственного драматического театра и Саратовского оперного театра, исполняя партии в операх «Мадам Баттерфляй» Пуччини, «Евгений Онегин» Чайковского, «Волшебная флейта» Моцарта и «Алеко» Рахманинова. 28 декабря в возрасте 72 лет скончался народный артист России Константин Юченков.