Умер народный артист России Геннадий Пискунов
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«Геннадий Венедиктович скончался», — цитирует пресс-службу ТАСС.
О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно.
Геннадий Пискунов также выступал на сценах Московского театра оперетты, Тамбовского государственного драматического театра и Саратовского оперного театра, исполняя партии в операх «Мадам Баттерфляй» Пуччини, «Евгений Онегин» Чайковского, «Волшебная флейта» Моцарта и «Алеко» Рахманинова.
28 декабря в возрасте 72 лет скончался народный артист России Константин Юченков.