Умер народный артист России Геннадий Пискунов

Короткая ссылка
Солист оперы, народный артист России Геннадий Пискунов скончался в Москве в возрасте 73 лет, сообщили в Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Наталии Сац.
Умер народный артист России Геннадий Пискунов
  • Pixabay

«Геннадий Венедиктович скончался», — цитирует пресс-службу ТАСС.

О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно.

Геннадий Пискунов также выступал на сценах Московского театра оперетты, Тамбовского государственного драматического театра и Саратовского оперного театра, исполняя партии в операх «Мадам Баттерфляй» Пуччини, «Евгений Онегин» Чайковского, «Волшебная флейта» Моцарта и «Алеко» Рахманинова.

28 декабря в возрасте 72 лет скончался народный артист России Константин Юченков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить