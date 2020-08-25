На Сахалине пройдёт «Южный стрит фест»

В Сахалинской области 30 и 31 августа состоится фестиваль стрит-арта «Южный стрит фест».

«Южный стрит фест» — одно из главных событий творческой молодёжи Сахалина. Он состоится в рамках Всероссийского патриотического слёта «ОстроVа-2020», который пройдёт на Сахалине с 30 августа по 4 сентября. В мероприятии примут участие около 1 тыс. человек, сообщает astv.ru.

Более 20 творческих площадок с активностями для детей и взрослых будут доступны для жителей региона.

В этом году на фестивале будет много участников стрит-арта. На специально изготовленных фанерных кубах сахалинские и приглашенные художники 30 августа создадут совместно с посетителями фестиваля авторские произведения.

Гостей ждут гастрономическая зона, площадка тюнингованных автомобилей, мастер-классы по флористике и причёскам и живая музыка.

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