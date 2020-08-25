В Гидрометцентре прогнозируют тёплую погоду в России до конца августа

Почти на всей территории России ожидается тёплая погода до конца августа. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Сейчас, если смотреть на прогноз декадной (третья часть месяца — RT.) температуры, то практически на всей территории страны температурный фон выше нормы прогнозируется: где-то на 2 °C, где-то — на 8 °C», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд уточнил, что температура ниже или в пределах нормы будет лишь в Якутии, Магаданской области, центральных регионах Хабаровского края, на Чукотке и Камчатке.

Ранее синоптик сообщил, что в сентябре на европейской части России ожидается тёплая погода с температурой около или выше нормы .