В Гидрометцентре прогнозируют тёплую погоду в России до конца августа

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Почти на всей территории России ожидается тёплая погода до конца августа. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В Гидрометцентре прогнозируют тёплую погоду в России до конца августа
  • globallookpress.com

«Сейчас, если смотреть на прогноз декадной (третья часть месяца — RT.) температуры, то практически на всей территории страны температурный фон выше нормы прогнозируется: где-то на 2 °C, где-то — на 8 °C», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд уточнил, что температура ниже или в пределах нормы будет лишь в Якутии, Магаданской области, центральных регионах Хабаровского края, на Чукотке и Камчатке. 

Ранее синоптик сообщил, что в сентябре на европейской части России ожидается тёплая погода с температурой около или выше нормы .

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