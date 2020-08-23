Вильфанд рассказал о комфортной погоде на следующей неделе в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал RT о погодных тенденциях в столичном регионе в течение следующей недели.

По словам синоптика, температурный фон следующей недели будет комфортным по отношению к климатической норме третьей декады августа.

«В начале недели, в понедельник, температура будет выше нормы на четыре-пять градусов, будет +24... +25 °C днём, это настоящая летняя погода, она больше соответствует июлю... Заметное понижение температуры прогнозируется в среду, но понижение по отношению к воскресенью и понедельнику. Дневные температуры будут в промежутке +19... +22 °C, а вот ночные вполне высокие: +10... +15 °C. Это означает, что по отношению к норме температура будет выше обычных климатических значений», — заявил Вильфанд.

Он также рассказал о переменчивых погодных условиях в течение следующей недели.

«Во вторник тоже будет тёплая погода, но, в связи с прохождением фронта, в этот период ожидаются осадки и облачность... До конца рабочей недели температура также будет в промежутке +19... +22 °C, ночи не будут холодными, это комфортная температура. Со среды начинаются осадки, не очень сильные, они будут в течение всех этих дней, Погода будет облачной», — добавил специалист.

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