Синоптики прогнозируют две недели летнего тепла в Москве

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что лето в Москве задержится как минимум на две недели, а 31 августа воздух в столице прогреется до +29 °C.

«Окончание метеорологического лета приходится на 27 августа, когда среднесуточная температура становится ниже +15 °C. Здесь я не вижу таких переходов: лето будет увеличено в правах со сдвижкой как минимум на две недели», — приводит РИА Новости его слова.

Синоптик уточнил, что с вечера 1 сентября вместе с дождями произойдёт короткое ухудшение погоды. Но осень за этим не последует.

Ранее сообщалось, что несколько регионов России окажутся в зоне аномального тепла.

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