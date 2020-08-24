Фильм о сахалинской наезднице победил в конкурсе «Красиво.ДВ»

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Проект «Путь к успеху» оператора Алексея Рыбкина и сахалинской спортсменки Екатерины Архипкиной стал лучшим в номинации «Сила.ДВ» конкурса «Красиво.ДВ».
Фильм о сахалинской наезднице победил в конкурсе «Красиво.ДВ»
  • © Министерство спорта Сахалинской области

Об этом сообщает astv.ru.

«Красиво.ДВ» — фестиваль видеороликов в онлайн-формате о Дальнем Востоке.

Фильм «Путь к успеху» рассказывает о конном спорте, мотивации и преодолении себя. Екатерина Архипкина и Алексей Рыбкин решили снять его специально для этого конкурса.

Как рассказали в пресс-службе Министерства спорта Сахалинской области, спортсменка конноспортивного клуба «Золотой мустанг» занимается конным спортом с 14 лет.

Ранее сообщалось, что в Москве состоялась церемония открытия шестого Международного фестиваля документального кино «ДОКер».

 

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