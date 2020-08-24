Первый в Севастополе Государственный театр оперы и балета откроется гала-концертами

В честь открытия Севастопольского государственного театра оперы и балета 4 и 5 сентября в городе состоятся гала-концерты «Звёзды мирового балета».

Свой первый сезон театр откроет на сцене Государственного драматического театра имени Луначарского. Его собственное здание, расположенное на мысе Хрустальном, будет построено к 2024 году.

«Поздравить город со столь знаковым событием и открыть новую страницу в его развитии в Севастополь приедут артисты Королевского балета (Лондон) и Баварского государственного балета, Большого и Мариинского театров», — рассказали организаторы.

В гала-концертах примут участие ведущие артисты Большого и Мариинского театров: Сергей Полунин, Светлана Захарова, Екатерина Крысанова, Владислав Лантратов, Вячеслав Лопатин, Анастасия Сташкевич, Игорь Цвирко, Кристина Кретова, Владимир Шкляров, Тимур Аскеров, Кристина Шапран, Мария Ширинкина.

Артисты исполнят фрагменты классических спектаклей и постановок современных балетмейстеров.

По словам министра культуры России Ольги Любимовой, открытие Севастопольского государственного театра оперы и балета «существенно обогатит культурную жизнь полуострова, сделает Крым точкой притяжения не только для туристов, но и для поклонников классического искусства».

Народная артистка России прима-балерина Большого театра Светлана Захарова также подчеркнула важность мероприятия, отметив, что создание театра не только привлечёт гостей в регион, но и поможет молодым артистам раскрыть свой талант.

Ранее стало известно, что театр Ленсовета готовит новый театрально-драматургический проект — фильмы-спектакли по произведениям классиков.