У двух артистов театра Вахтангова выявили коронавирус

Короткая ссылка
Два артиста театра Вахтангова сдали первичный положительный тест на коронавирусную инфекцию, часть труппы находится на карантине, сообщил директор культурного учреждения Кирилл Крок.
У двух артистов театра Вахтангова выявили коронавирус
  • РИА Новости

«Два артиста нашего театра почувствовали недомогание, сдали тесты на коронавирус, которые оказались положительными», — цитирует его РИА Новости.

Артисты были заняты в спектакле «Соломенная шляпка».

«Все, кто были заняты в репетиции этого спектакля, повторно проходят тест, получают справки, и потом мы примем решение о возобновлении репетиций. Это около 25 человек», — приводит слова Крока Интерфакс.

Он уточнил, что артисты соблюдают режим самоизоляции дома и ожидают результатов повторного теста.

Директор театра также выразил надежду, что ситуация не повлияет на открытие сезона.

Ранее COVID-19 выявили у одной из балерин Большого театра и у нескольких артистов балетной труппы Мариинского театра.

Оперный певец Михаил Тимошенко в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию с пандемией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить