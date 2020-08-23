У двух артистов театра Вахтангова выявили коронавирус

Два артиста театра Вахтангова сдали первичный положительный тест на коронавирусную инфекцию, часть труппы находится на карантине, сообщил директор культурного учреждения Кирилл Крок.

«Два артиста нашего театра почувствовали недомогание, сдали тесты на коронавирус, которые оказались положительными», — цитирует его РИА Новости.

Артисты были заняты в спектакле «Соломенная шляпка».

«Все, кто были заняты в репетиции этого спектакля, повторно проходят тест, получают справки, и потом мы примем решение о возобновлении репетиций. Это около 25 человек», — приводит слова Крока Интерфакс.

Он уточнил, что артисты соблюдают режим самоизоляции дома и ожидают результатов повторного теста.

Директор театра также выразил надежду, что ситуация не повлияет на открытие сезона.

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