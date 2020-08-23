У двух артистов театра Вахтангова выявили коронавирус
- РИА Новости
«Два артиста нашего театра почувствовали недомогание, сдали тесты на коронавирус, которые оказались положительными», — цитирует его РИА Новости.
Артисты были заняты в спектакле «Соломенная шляпка».
«Все, кто были заняты в репетиции этого спектакля, повторно проходят тест, получают справки, и потом мы примем решение о возобновлении репетиций. Это около 25 человек», — приводит слова Крока Интерфакс.
Он уточнил, что артисты соблюдают режим самоизоляции дома и ожидают результатов повторного теста.
Директор театра также выразил надежду, что ситуация не повлияет на открытие сезона.
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