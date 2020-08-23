Первые морозы ожидаются в нескольких российских регионах

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Первые лёгкие морозы ожидаются в ближайшие дни в Якутии и Магаданской области, ночью температура понизится до -7°C.
Первые морозы ожидаются в нескольких российских регионах
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

«В Якутии и Магаданской области температура будет понижаться до минус 6-7 градусов», — цитирует ТАСС научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Он отметил, что это уже нельзя назвать «заморозками», это «лёгкие морозы».

Также он отметил, что температура в районе -2°C будет наблюдаться в Оренбургской области.

Ранее МЧС Краснодарского края выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в регионе 21 и 22 августа.

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