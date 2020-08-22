В Подмосковье открывается фестиваль «Традиция»

В субботу, 22 августа, в подмосковной Усадьбе Захарово открывается литературно-музыкальный фестиваль «Традиция».

«Пятый фестиваль «Традиция» соберёт более 30 мероприятий: это музыкальные концерты, спектакли, лекции, беседы, презентации, развлечения и мастер-классы для всей семьи. Гостей фестиваля ждут ярмарка и лавки с традиционной домашней едой... Это лучшие примеры ориентированного на традицию российского искусства, актуализация традиционных ценностей, православия, семьи в современном мире, а также создание междисциплинарной среды для тесного, творческого общения между представителями искусства разных стилей и направлений, между художником и аудиторией», — рассказали организаторы фестиваля.

Авторами концепции и программы мероприятия стали режиссёр, художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков и писатель Захар Прилепин.

«Традиция» — фестиваль, не только объединяющий самые разные жанры. Это фестиваль с уникальной атмосферой, которая объединяет разных людей вместе через интерес к нашей истории, русскому искусству, русской культуре. В каждой постановке, танцевальной программе, музыкальном фрагменте внимательный зритель увидит, услышит, почувствует дыхание времени, того, как русская традиция течёт и развивается. И эта традиция сохраняет нас как людей, как нацию», — отметил Бояков.

В числе участников мероприятия — Сергей Лукьяненко, Алексей Варламов, Анна Ревякина, Сергей Манукян, Яна Поплавская и многие другие деятели культуры.

Фестиваль пройдёт одним днём на семи площадках. Завершит мероприятие фейерверк.