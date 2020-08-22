В Подмосковье открывается фестиваль «Традиция»

Короткая ссылка
В субботу, 22 августа, в подмосковной Усадьбе Захарово открывается литературно-музыкальный фестиваль «Традиция».
В Подмосковье открывается фестиваль «Традиция»
  • © traditionfestival.ru

«Пятый фестиваль «Традиция» соберёт более 30 мероприятий: это музыкальные концерты, спектакли, лекции, беседы, презентации, развлечения и мастер-классы для всей семьи. Гостей фестиваля ждут ярмарка и лавки с традиционной домашней едой... Это лучшие примеры ориентированного на традицию российского искусства, актуализация традиционных ценностей, православия, семьи в современном мире, а также создание междисциплинарной среды для тесного, творческого общения между представителями искусства разных стилей и направлений, между художником и аудиторией», — рассказали организаторы фестиваля.

Авторами концепции и программы мероприятия стали режиссёр, художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков и писатель Захар Прилепин.

«Традиция» — фестиваль, не только объединяющий самые разные жанры. Это фестиваль с уникальной атмосферой, которая объединяет разных людей вместе через интерес к нашей истории, русскому искусству, русской культуре. В каждой постановке, танцевальной программе, музыкальном фрагменте внимательный зритель увидит, услышит, почувствует дыхание времени, того, как русская традиция течёт и развивается. И эта традиция сохраняет нас как людей, как нацию», — отметил Бояков.

В числе участников мероприятия — Сергей Лукьяненко, Алексей Варламов, Анна Ревякина, Сергей Манукян, Яна Поплавская и многие другие деятели культуры.

Фестиваль пройдёт одним днём на семи площадках. Завершит мероприятие фейерверк.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить