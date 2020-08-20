Синоптик рассказала о погоде в Свердловской области

Короткая ссылка
Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко рассказала о погоде в Свердловской области.
Синоптик рассказала о погоде в Свердловской области
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Tagilcity.ru.

На следующей неделе ожидается мало осадков. До 28 августа температура составит +9...+14 ˚С ночью, +19...+24 ˚С днём.

По словам Шепоренко, плотная облачность и поступление холодного воздуха в тыл циклонов вызвали понижение температуры. В настоящее время циклон отодвигается к северу Уральского федерального округа, и погода в выходные начнёт улучшаться.

Также стало известно, что в ближайшие сутки, 21 августа, на севере Оренбургской области ночью возможны заморозки до 0...-2 ˚С. Об этом сообщает RIA56.

По прогнозу синоптиков, в ночное время ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Скорость ветра составит 3—8 м/с, в восточных районах — до 9—14 м/с. Температура воздуха составит +3...+8 ˚С.

Днём ветер будет дуть со скоростью 5—10 м/с, на востоке до 11—16 м/с. Температура — до +17...+22 ˚С.

Ранее сообщалось, что, по прогнозам синоптиков, в Санкт-Петербурге до конца недели погода останется тёплой и солнечной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить