Синоптик рассказала о погоде в Свердловской области

Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко рассказала о погоде в Свердловской области.

Об этом сообщает Tagilcity.ru.

На следующей неделе ожидается мало осадков. До 28 августа температура составит +9...+14 ˚С ночью, +19...+24 ˚С днём.

По словам Шепоренко, плотная облачность и поступление холодного воздуха в тыл циклонов вызвали понижение температуры. В настоящее время циклон отодвигается к северу Уральского федерального округа, и погода в выходные начнёт улучшаться.

Также стало известно, что в ближайшие сутки, 21 августа, на севере Оренбургской области ночью возможны заморозки до 0...-2 ˚С. Об этом сообщает RIA56.

По прогнозу синоптиков, в ночное время ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Скорость ветра составит 3—8 м/с, в восточных районах — до 9—14 м/с. Температура воздуха составит +3...+8 ˚С.

Днём ветер будет дуть со скоростью 5—10 м/с, на востоке до 11—16 м/с. Температура — до +17...+22 ˚С.

Ранее сообщалось, что, по прогнозам синоптиков, в Санкт-Петербурге до конца недели погода останется тёплой и солнечной.