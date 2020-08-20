Синоптики прогнозируют тёплую погоду в Петербурге в выходные

По прогнозам синоптиков, в Санкт-Петербурге до конца недели погода останется тёплой и солнечной.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на сообщение Гидрометцентра.

«20 августа в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный и южный, слабый. Температура утром составит +13...+15 °С, в течение дня столбик термометра поднимется до +22...+24 °С. Атмосферное давление будет слабо повышаться», — говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с URA.RU рассказал, какой будет погода в России осенью.