В Подмосковье рассказали о субсидиях для культурных проектов
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры.
В частности, 22 августа в Захарове состоится литературно-музыкальный фестиваль «Традиция», а 26 августа в Коломне — открытие Х Всероссийского художественного пленэра имени народного художника России Михаила Абакумова.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о реализации нацпроекта «Культура».