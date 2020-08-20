В Подмосковье рассказали о субсидиях для культурных проектов

В Московской области рассказали о субсидиях для культурных проектов. Из 30 участников комиссия отобрала 18 лауреатов, которые получат средства на реализацию своих идей. Всего выделено 20 млн рублей.

© пресс-служба Министерства культуры Московской области

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры. В частности, 22 августа в Захарове состоится литературно-музыкальный фестиваль «Традиция», а 26 августа в Коломне — открытие Х Всероссийского художественного пленэра имени народного художника России Михаила Абакумова. Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о реализации нацпроекта «Культура».