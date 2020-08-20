Бьорк снимется в новом фильме режиссёра «Маяка»

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Исландская певица Бьорк (Бьорк Гудмундсдоттир) исполнит роль в новом фильме режиссёра хоррора «Маяк» Роберта Эггерса.
Бьорк снимется в новом фильме режиссёра «Маяка»
  • Reuters

По данным портала New Musical Express, новая лента Эггерса под названием The Northman (Северянин. — RT) будет эпопеей о викингах. Бьорк сыграет ведьму славянского происхождения.

Для певицы эта роль станет первой заметной работой в кино за последние 20 лет. В 2000 году на экраны вышла легендарная лента Ларса Фон Триера «Танцующая в темноте», где Бьорк сыграла центрального персонажа — страдающую от тяжёлой болезни иммигрантку Сельму. После этого певица появилась на большом экране лишь однажды — она исполнила небольшую роль в фэнтези «Растворение мира».

Другие роли в «Северянине» достались Уиллему Дефо, Николь Кидман, Ане Тейлор Джой, Биллу и Александру Скарсгарду и другим артистам.

Режиссёр Роберт Эггерс наиболее известен зрителям по фильму «Маяк» 2019 года с Уиллемом Дефо и Робертом Паттинсоном в главных ролях. Лента получила приз Каннского кинофестиваля, а также была номинирована на «Оскар» за лучшую работу оператора.

Ранее стало известно о планах российского режиссёра Юлии Бобковой снять документальный фильм о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

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