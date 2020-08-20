В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за жары

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В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение в связи с сильной жарой.
В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за жары
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом сообщает «Юга.ру» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

По данным Северо-Кавказского управления гидрометцентра, в четверг, 20 августа, до 16:00 ожидается до +39 ˚С.

Есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Спасатели советуют не пользоваться огнём возле сухой травы и поваленных деревьев.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил вероятность ускорения глобального потепления.

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