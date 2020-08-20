Стала известна дата премьеры семейного шоу с Дмитрием Шепелевым

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Премьера семейного шоу «Ты как я» с Дмитрием Шепелевым в качестве ведущего состоится 6 сентября на ТНТ. Об этом сообщили в пресс-службе канала.
Стала известна дата премьеры семейного шоу с Дмитрием Шепелевым
  • © Пресс-служба ТНТ

«В новом шоу «Ты как я» соединены два формата — фирменный юмористический и новый семейный. При этом «Ты как я» — это классическое семейное шоу, которое можно смотреть с детьми любого возраста», — рассказали на ТНТ.

Отмечается, что в каждом выпуске программы будут состязаться две звёздные семьи.

В числе участников шоу — Баста, Алексей Щербаков, Илья Соболев, Азамат Мусагалиев, Гавриил Гордеев и другие.

Ранее стало известно, что актёры Иван Охлобыстин и Кристина Асмус стали ведущими шоу «Золото Геленджика» на ТНТ.

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