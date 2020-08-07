Охлобыстин и Асмус стали ведущими нового телевизионного шоу

Актёры Иван Охлобыстин и Кристина Асмус стали ведущими шоу «Золото Геленджика» на телеканале ТНТ. В съёмках программы также будет принимать участие Тимур Родригез.

«Формат, который условно можно назвать чем-то вроде массовой и сумасшедшей эстафеты на выживание, родился в голове японского режиссёра Такеши Китано еще в 1986 году. Он решил собрать самых безбашенных жителей своей страны и устроить между ними спортивные соревнования… Через 30 с лишним лет японскую идею было решено реализовать в нашей стране, но сделать это самобытно, по-русски, без оглядки на оригинал», — рассказали в пресс-службе телеканала.

Отмечается, что съёмки пройдут в Геленджике, а участники проекта будут бороться за 1 кг золота.

Чтобы получить приз, конкурсантам придётся пройти через множество испытаний. В их числе «Соты» (участнику необходимо найти выход из пространства с большим количеством дверей), «Подвесной мост», «Японский квартал» (поединок с сумоистом или каратистом) и другие.

Шоу выйдет на экраны в сентябре 2020 года.