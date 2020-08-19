В Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в сентябре.

Об этом сообщает «Российская газета».

Осадки прогнозируются в пределах нормы и ниже её. Вместе с тем, отметил синоптик, речь идёт о предварительном прогнозе.

«В нём можно описать только самые общие контуры или тенденции погодного сценария. Поэтому прогноз получается кратким, отличным от того, какой мы обычно выпускаем в конце каждого месяца. Можно лишь сказать, что это прогноз отрицания холодного сентября», — уточнил Вильфанд.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил вероятность ускорения глобального потепления.