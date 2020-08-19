Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о возвращении жары в Москву.

Как пишет «Российская газета», температура в субботу, 22 августа, составит +23...+25 °С, в воскресенье превысит +25 °С.

Отмечается, что сейчас над центром европейской территории находится антициклон, поэтому погода ясная, существенных осадков до конца недели не прогнозируется.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил вероятность ускорения глобального потепления.