Синоптики предупредили о похолодании в Татарстане

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Синоптики предупредили о похолодании в Татарстане в ночь на среду, 19 августа.
Синоптики предупредили о похолодании в Татарстане
  • © Роман Денисов/Global Look Press

Об этом сообщает Inkazan.ru со ссылкой на региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В течение суток ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью дождей не будет, днём возможны небольшие осадки.

Также прогнозируется усиление ветра до 15—17 м/с.

Ночью похолодает до +4...+5 ˚С, в западных районах — до +6 ˚С. Днём в западной половине региона температура составит до +18 ˚С, в восточной — до +16...+17 ˚С.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил вероятность ускорения глобального потепления.

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