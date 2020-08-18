Синоптики предупредили о похолодании в Татарстане
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Об этом сообщает Inkazan.ru со ссылкой на региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В течение суток ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью дождей не будет, днём возможны небольшие осадки.
Также прогнозируется усиление ветра до 15—17 м/с.
Ночью похолодает до +4...+5 ˚С, в западных районах — до +6 ˚С. Днём в западной половине региона температура составит до +18 ˚С, в восточной — до +16...+17 ˚С.
Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил вероятность ускорения глобального потепления.