Прощание с Легкоступовой пройдёт 20 августа на Троекуровском кладбище

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Прощание с заслуженной артисткой России Валентиной Легкоступовой пройдёт 20 августа в Москве на Троекуровском кладбище.
Прощание с Легкоступовой пройдёт 20 августа на Троекуровском кладбище
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУП «Ритуал».

«Прощание с заслуженной артисткой Российской Федерации Валентиной Легкоступовой пройдёт в четверг, 20 августа, в Большом прощальном зале похоронного дома «Троекурово», — говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданская панихида начнётся в 12:00, представителей СМИ на ней не будет.

Ранее российский артист Владимир Березин выразил соболезнования в связи со смертью певицы Валентины Легкоступовой.

Певец Юрий Антонов в беседе с Nation News также прокомментировал сообщение о смерти Легкоступовой.

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