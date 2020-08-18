Прощание с Легкоступовой пройдёт 20 августа на Троекуровском кладбище
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУП «Ритуал».
«Прощание с заслуженной артисткой Российской Федерации Валентиной Легкоступовой пройдёт в четверг, 20 августа, в Большом прощальном зале похоронного дома «Троекурово», — говорится в сообщении.
Отмечается, что гражданская панихида начнётся в 12:00, представителей СМИ на ней не будет.
Ранее российский артист Владимир Березин выразил соболезнования в связи со смертью певицы Валентины Легкоступовой.
Певец Юрий Антонов в беседе с Nation News также прокомментировал сообщение о смерти Легкоступовой.