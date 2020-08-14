Владимир Березин выразил соболезнования в связи со смертью Валентины Легкоступовой

Российский артист Владимир Березин выразил соболезнования в связи со смертью певицы Валентины Легкоступовой.

«С Валей мы были в очень близких, добрых отношениях всегда — с первой нашей встречи в 1991 году и до последней, накануне их с Юрой свадьбы. Ощущение, что этого не может быть. Печально и горько», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По словам Березина, ему тяжело и от того, что он не понимает, как это произошло и почему.

Ранее певец Юрий Антонов в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о смерти Легкоступовой.