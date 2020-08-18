Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в России осенью.

«Сентябрь ожидается температурно около и выше нормы. Количество осадков будет около нормы или дефицитным», — цитирует URA.RU Вильфанда.

Для Москвы эта температура в среднем за сентябрь должна оказаться выше +11 °С.

При этом он отметил, что сделать детальное предсказание даже на начало сентября невозможно.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил вероятность ускорения глобального потепления.