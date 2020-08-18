Вильфанд рассказал о погоде в России осенью
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- РИА Новости
«Сентябрь ожидается температурно около и выше нормы. Количество осадков будет около нормы или дефицитным», — цитирует URA.RU Вильфанда.
Для Москвы эта температура в среднем за сентябрь должна оказаться выше +11 °С.
При этом он отметил, что сделать детальное предсказание даже на начало сентября невозможно.
Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил вероятность ускорения глобального потепления.