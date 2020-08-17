В Москве открылась фотовыставка в честь Олега Табакова

На Чистопрудном бульваре в Москве открылась фотовыставка в честь актёра Олега Табакова.

Об этом сообщает НТВ.

Представлены снимки из фильмов и спектаклей, цитаты из интервью, рассказы о ролях. Работать экспозиция будет в течение месяца.

«Я очень люблю Обломова. И я очень люблю то, что он делал и какая у нас была творческая жизнь, когда мы снимали фильм «Сирота Казанская». В нём было столько любви, и я получил невероятную школу и невероятное удовольствие работать с ним вот в таком новом качестве», — заявил художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков.

Ранее Машков рассказал о вечере памяти основателя культурного учреждения. Мероприятие состоится 7 ноября в МХТ имени Чехова.

Сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве состоятся бесплатные показы фильмов с участием актрисы Екатерины Васильевой.