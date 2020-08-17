В Москве открылась фотовыставка в честь Олега Табакова

Короткая ссылка
На Чистопрудном бульваре в Москве открылась фотовыставка в честь актёра Олега Табакова.
В Москве открылась фотовыставка в честь Олега Табакова
  • © Ekaterina Tsvetkova/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщает НТВ.

Представлены снимки из фильмов и спектаклей, цитаты из интервью, рассказы о ролях. Работать экспозиция будет в течение месяца.

«Я очень люблю Обломова. И я очень люблю то, что он делал и какая у нас была творческая жизнь, когда мы снимали фильм «Сирота Казанская». В нём было столько любви, и я получил невероятную школу и невероятное удовольствие работать с ним вот в таком новом качестве», — заявил художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков.

Ранее Машков рассказал о вечере памяти основателя культурного учреждения. Мероприятие состоится 7 ноября в МХТ имени Чехова.

Сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве состоятся бесплатные показы фильмов с участием актрисы Екатерины Васильевой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить