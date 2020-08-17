Владимир Машков рассказал о вечере памяти Олега Табакова
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- РИА Новости
«Это будет наше коллективное творчество. Я не режиссёр в строгом смысле этого слова, в таких вечерах нет режиссуры. Все вместе встречались, обсуждали, как это может быть. Пространство действия определяет замечательный художник Александр Боровский», — заявил Машков в беседе с «Российской газетой».
По его словам, всё остальное зависит от актёров, которые придут поздравлять своего учителя.
Машков отметил, что дату определил МХТ.
«Возможно, ещё и потому, что это день красных гвоздик, которые очень любил Олег Павлович. Любимый его цветок — он всегда дарил красные гвоздики», — добавил артист.
Ранее актриса Юлия Ромашина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru поделилась воспоминаниями о работе со своим коллегой Андреем Паниным.