Владимир Машков рассказал о вечере памяти Олега Табакова

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Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал о вечере памяти основателя культурного учреждения. Мероприятие состоится 7 ноября в МХТ имени Чехова.
Владимир Машков рассказал о вечере памяти Олега Табакова
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Это будет наше коллективное творчество. Я не режиссёр в строгом смысле этого слова, в таких вечерах нет режиссуры. Все вместе встречались, обсуждали, как это может быть. Пространство действия определяет замечательный художник Александр Боровский», — заявил Машков в беседе с «Российской газетой».

По его словам, всё остальное зависит от актёров, которые придут поздравлять своего учителя.

Машков отметил, что дату определил МХТ.

«Возможно, ещё и потому, что это день красных гвоздик, которые очень любил Олег Павлович. Любимый его цветок — он всегда дарил красные гвоздики», — добавил артист.

Ранее актриса Юлия Ромашина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru поделилась воспоминаниями о работе со своим коллегой Андреем Паниным.

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