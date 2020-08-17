Синоптики предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Оренбургской области

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Оренбургской области во вторник, 18 августа.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Приволжское УГМС.

В ночное время западный ветер будет умеренным, на востоке его порывы могут достигать 10—15 м/с. Температура воздуха составит +7…+12 ˚С.

Днём ветер сменит направление на северо-западное и усилится до 12—17 м/с в центральных и восточных районах. Воздух прогреется до +16…+21 ˚С.

Также стало известно, что в Удмуртии ожидается усиление северо-западного ветра. Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России. Порывы могут достигать 15—17 м/с.

Ранее ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус дал прогноз по Санкт-Петербургу.