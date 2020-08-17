Синоптики предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Оренбургской области
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на Приволжское УГМС.
В ночное время западный ветер будет умеренным, на востоке его порывы могут достигать 10—15 м/с. Температура воздуха составит +7…+12 ˚С.
Днём ветер сменит направление на северо-западное и усилится до 12—17 м/с в центральных и восточных районах. Воздух прогреется до +16…+21 ˚С.
Также стало известно, что в Удмуртии ожидается усиление северо-западного ветра. Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России. Порывы могут достигать 15—17 м/с.
Ранее ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус дал прогноз по Санкт-Петербургу.