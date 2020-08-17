Синоптик рассказал о погоде в Петербурге

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Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус дал прогноз по Санкт-Петербургу.
Синоптик рассказал о погоде в Петербурге
  • © Zamir Usmanov/Russian Look
  • globallookpress.com

В беседе с «Невскими новостями» он заявил, что в дневное время ожидается +21...+25 °С, в ночное — +9...+14 °С.

«Пока мы работаем — тепло, а вот как только нам отдыхать — погода портится. В шутку это называется «погодное проклятие выходных», — сказал синоптик.

По его словам, в субботу начнёт оказывать влияние приближающийся циклон, во второй половине дня возможны дожди. Также ожидаются локальные грозы. Днём прогнозируется +17...+23 °С.

В воскресенье и следующий понедельник возможна облачная погода, дожди, временами сильные. Температура составит до +19 °С.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил вероятность ускорения глобального потепления.

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