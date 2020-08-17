МЧС предупреждает о сильных дождях и грозах в Пермском крае

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МЧС предупреждает о сильных дождях и грозах в Пермском крае, возможны порывы ветра до 15—18 м/c.
МЧС предупреждает о сильных дождях и грозах в Пермском крае
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Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на данные ГУ МЧС России по Пермскому краю.

17 и 18 августа в Пермском крае местами будут сильные дожди, гроза, также возможны порывы ветра до 15—18 м/c.

Спасатели рекомендуют не стоять рядом с деревьями и не парковать под ними транспорт.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Кавказском биосферном заповеднике в августе ограничили доступ к одному из маршрутов из-за высокого уровня пожароопасности.

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