В Музее-заповеднике Менделеева и Блока в Подмосковье появятся экотропы
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Инициатива призвана повысить туристскую и рекреационную привлекательность комплекса значимых объектов, среди которых усадьбы Шахматово и Боблово, памятники храмовой архитектуры.
«Для этого предполагается использовать потенциал особо охраняемого водного объекта «Долина реки Лутосня», созданного Минэкологии в июле прошлого года», — заявили в ведомстве.
Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская область представила четыре проекта на всероссийском конкурсе в сфере развития экотуризма.