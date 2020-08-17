В Музее-заповеднике Менделеева и Блока в Подмосковье появятся экотропы

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В Музее-заповеднике Менделеева и Блока в Солнечногорском городском округе появятся экотропы, заявили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
В Музее-заповеднике Менделеева и Блока в Подмосковье появятся экотропы
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Инициатива призвана повысить туристскую и рекреационную привлекательность комплекса значимых объектов, среди которых усадьбы Шахматово и Боблово, памятники храмовой архитектуры.

«Для этого предполагается использовать потенциал особо охраняемого водного объекта «Долина реки Лутосня», созданного Минэкологии в июле прошлого года», — заявили в ведомстве.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская область представила четыре проекта на всероссийском конкурсе в сфере развития экотуризма.

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