СМИ: В Долине Смерти зафиксировали самую высокую температуру на Земле

Учёные изучают сведения о температуре +54,4 °С, которые были зарегистрированы в Долине Смерти в Калифорнии. Это может быть самой высокой температурой, зафиксированной на планете, пишет Sky News.

Автоматическая метеостанция зафиксировала в пустыне такую температуру в воскресенье днём, 16 августа.

Отмечается, что самая высокая температура на планете (+56,6 °С) была зафиксирована в том же месте 10 июля 1913 года. Однако учёные ставят под сомнение тот рекорд в силу того, что сто лет назад инструментальные измерения температуры не обладали той же точностью, что в настоящее время. Сообщается, что эксперты продолжат изучать новый погодный рекорд.

В июне 2020 года сообщалось, что Всемирная метеорологическая организация (ВМО) проверяет сообщения о рекордной температуре +38 °С в российском Верхоянске в Якутии, также известном как полюс холода.