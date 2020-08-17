Представлена программа празднования 800-летия Нижнего Новгорода

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Представлена программа празднования 800-летия Нижнего Новгорода в 2021 году.
Представлена программа празднования 800-летия Нижнего Новгорода
  • © Роман Владимиров
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на данные пресс-службы правительства Нижнего Новгорода.

Масштабное шоу международного уровня станет кульминацией празднования 800-летия Нижнего Новгорода.

Мероприятие состоится в 21:00 21 августа на стадионе на Стрелке.

Для шоу будет сформирована международная режиссёрская команда, главными героями станут сами жители Нижнего Новгорода. В мероприятии примут участие музыкальные и театральные коллективы области.

Также запланировано около 30 мероприятий, в том числе фестивали INTERVALS, Opus 52, «Стрелка», ПИАНО fest и прочие.

В рамках празднования юбилея будут реализованы проекты «Город 800» и «800 добрых дел».

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