Представлена программа празднования 800-летия Нижнего Новгорода
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- РИА Новости
Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на данные пресс-службы правительства Нижнего Новгорода.
Масштабное шоу международного уровня станет кульминацией празднования 800-летия Нижнего Новгорода.
Мероприятие состоится в 21:00 21 августа на стадионе на Стрелке.
Для шоу будет сформирована международная режиссёрская команда, главными героями станут сами жители Нижнего Новгорода. В мероприятии примут участие музыкальные и театральные коллективы области.
Также запланировано около 30 мероприятий, в том числе фестивали INTERVALS, Opus 52, «Стрелка», ПИАНО fest и прочие.
В рамках празднования юбилея будут реализованы проекты «Город 800» и «800 добрых дел».