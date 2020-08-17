Число фишинговых сайтов в России выросло на 71% во II квартале

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Число фишинговых сайтов в России увеличилось на 71% во II квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
Число фишинговых сайтов в России выросло на 71% во II квартале
  • © Руслан Кривобок
  • РИА Новости

Об этом информирует газета «Известия» со ссылкой на данные Group IB.

Всего в стране более миллиона фальшивых ресурсов, рассылается до миллиона сообщений в день, которые направляются на электронные ящики частных лиц и организаций, заявил генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров.

По его словам, общий объём ущерба организациям подсчитать сложно, но от одной успешной атаки можно в среднем потерять от 2 тыс. до 50 тыс. рублей.

В Group-IB совместно с ФНС в конце июля выявили адресную фишинговую атаку на организации и госучреждения, сообщили в компании. Всем атакуемым поступало одинаковое письмо, причём адрес отправителя полностью имитировал легитимный домен службы. На самом деле послания рассылались с публичных почтовых сервисов, а технические заголовки были подделаны.

«ФНС фиксирует фишинговую почтовую рассылку, где под видом сотрудника службы злоумышленники просят получателя письма заполнить документы во вложении, распечатать их и представить в Главное управление ФНС России, при этом такого подразделения в ФНС не существует и не существовало», — заявили, со своей стороны, в ведомстве.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов в беседе с НСН прокомментировал идею разработки технологии цифрового отпечатка звонка для борьбы с телефонными мошенниками.

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