В России за сутки ликвидировали 53 лесных пожара

Лесопожарные службы за сутки потушили 53 лесных пожара в России на площади более 6,3 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

РИА Новости

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 14 августа в России ликвидировано 53 лесных пожара на площади 6303 гектара», — цитирует РИА Новости сообщение. Уточняется, что к 00:00 субботы, 15 августа, на территории России действовал 91 лесной пожар, который активно тушили. 10 августа стало известно, что Рослесхоз Томской области направит в область 27 сотрудников федерального резерва «Авиалесоохраны» для борьбы с лесными пожарами, общая площадь которых составляет 1,1 тыс. гектаров.