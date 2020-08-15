В России за сутки ликвидировали 53 лесных пожара

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Лесопожарные службы за сутки потушили 53 лесных пожара в России на площади более 6,3 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.
В России за сутки ликвидировали 53 лесных пожара
  • РИА Новости

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 14 августа в России ликвидировано 53 лесных пожара на площади 6303 гектара», — цитирует РИА Новости сообщение.

Уточняется, что к 00:00 субботы, 15 августа, на территории России действовал 91 лесной пожар, который активно тушили.

10 августа стало известно, что Рослесхоз Томской области направит в область 27 сотрудников федерального резерва «Авиалесоохраны» для борьбы с лесными пожарами, общая площадь которых составляет 1,1 тыс. гектаров.

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