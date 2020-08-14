Юрий Лоза выразил соболезнования в связи со смертью Валентины Легкоступовой

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Певец Юрий Лоза выразил соболезнования в связи со смертью заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой.
Юрий Лоза выразил соболезнования в связи со смертью Валентины Легкоступовой
  • РИА Новости

«Ушла профессиональная певица. Хорошая артистка, она была у меня на фестивале в прошлом году и работала просто по зову сердца, бесплатно. Отзывчивый, хороший, тёплый человек», — заявил он в беседе с Nation News.

Со своей стороны, певица и композитор Екатерина Семёнова в беседе с сайтом «Москва 24» назвала Легкоступову «молодой женщиной, которая только что начала становиться счастливой».

«Это ужасно. У неё всегда было много нового, всегда были планы», — отметила Семёнова.

Легкоступова скончалась в возрасте 54 лет.

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