Юрий Лоза выразил соболезнования в связи со смертью Валентины Легкоступовой

Певец Юрий Лоза выразил соболезнования в связи со смертью заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой.

«Ушла профессиональная певица. Хорошая артистка, она была у меня на фестивале в прошлом году и работала просто по зову сердца, бесплатно. Отзывчивый, хороший, тёплый человек», — заявил он в беседе с Nation News.

Со своей стороны, певица и композитор Екатерина Семёнова в беседе с сайтом «Москва 24» назвала Легкоступову «молодой женщиной, которая только что начала становиться счастливой».

«Это ужасно. У неё всегда было много нового, всегда были планы», — отметила Семёнова.

Легкоступова скончалась в возрасте 54 лет.