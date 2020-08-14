В Казани выступят Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра

В субботу, 15 августа, в Казани выступят Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра.

Об этом сообщает «Реальное время».

Концерты состоятся на открытом воздухе в рамках гастрольного тура, приуроченного к 75-летию Победы. Выступления уже прошли в Москве, Твери, Великом Новгороде, Тихвине и Орле.

Дневной концерт будет организован для медиков Республиканской клинической инфекционной больницы. Вечерний состоится на Пушечном дворе Казанского кремля.

Ранее «Дни.ру» сообщали о Международном фестивале искусств П.И. Чайковского в Клину.