В Казани выступят Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра

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В субботу, 15 августа, в Казани выступят Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра.
В Казани выступят Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

Концерты состоятся на открытом воздухе в рамках гастрольного тура, приуроченного к 75-летию Победы. Выступления уже прошли в Москве, Твери, Великом Новгороде, Тихвине и Орле.

Дневной концерт будет организован для медиков Республиканской клинической инфекционной больницы. Вечерний состоится на Пушечном дворе Казанского кремля.

Ранее «Дни.ру» сообщали о Международном фестивале искусств П.И. Чайковского в Клину.

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