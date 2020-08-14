Лещенко назвал Легкоступову яркой певицей эстрадного жанра

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Певец Лев Лещенко в беседе с RT прокомментировал сообщение о смерти заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой.
Лещенко назвал Легкоступову яркой певицей эстрадного жанра
  • РИА Новости

«Очень грустное известие. Когда уходят знакомые молодые люди, это всегда очень трагично... Она была в расцвете сил, работала, пела и записывалась. Она была очень яркой певицей. Мы с ней общались, ещё когда она училась в институте имени Гнесиных, мы ездили по поездкам и различным фестивалям», — сказал он.

Певец добавил, что Валентина Легкоступова «была достаточно близким» для него человеком.

«Такие печальные известия, конечно, очень расстраивают, но я думаю, что пока её песни будут звучать, мы будем помнить её как одну из ярких певиц нашего эстрадного жанра», — заключил Лещенко.

Ранее стало известно, что умерла Валентина Легкоступова.

Об этом сообщила её дочь Анетта Бриль.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить