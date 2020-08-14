Лещенко назвал Легкоступову яркой певицей эстрадного жанра

Певец Лев Лещенко в беседе с RT прокомментировал сообщение о смерти заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой.

«Очень грустное известие. Когда уходят знакомые молодые люди, это всегда очень трагично... Она была в расцвете сил, работала, пела и записывалась. Она была очень яркой певицей. Мы с ней общались, ещё когда она училась в институте имени Гнесиных, мы ездили по поездкам и различным фестивалям», — сказал он.

Певец добавил, что Валентина Легкоступова «была достаточно близким» для него человеком.

«Такие печальные известия, конечно, очень расстраивают, но я думаю, что пока её песни будут звучать, мы будем помнить её как одну из ярких певиц нашего эстрадного жанра», — заключил Лещенко.

Ранее стало известно, что умерла Валентина Легкоступова.

Об этом сообщила её дочь Анетта Бриль.