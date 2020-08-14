В Севастополе объявлен пятый класс пожароопасности

В Севастополе объявили пятый класс пожароопасности с 14 по 16 августа.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

По данным регионального ГУ МЧС России, повышенный риск возгораний отмечен в сёлах Верхнесадовое, Фруктовое, Черноречье, Штурмовое, Кизиловое, Резервное, Тыловое, Орлиное, Павловка, Широкое, Колхозное, Терновка, Родное, а также в посёлках Сахарная головка и Ласпи и городе Инкерман.

Существует вероятность возникновения ландшафтных и лесных пожаров, возгораний у озёр и в зелёных зонах городской черты, в населённых пунктах и на объектах экономики, которые граничат с лесом.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Кавказском биосферном заповеднике в августе ограничили доступ на один из маршрутов из-за высокого уровня пожароопасности.