Мариинский театр во Владивостоке открывает новый сезон

Мариинский театр во Владивостоке открывает 14 августа новый сезон, в программе V Международный дальневосточный фестиваль «Мариинский» и премьера балета «Тысяча и одна ночь».

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Приморской сцены Мариинского театра.

«Спектакли на тему Востока всегда были излюбленной темой балетного театра: особая пластика танца, экзотичные ритмы и витиеватые пряные мелодии, богатое убранство и роскошные костюмы достойны называться произведением искусства», — рассказала изданию пресс-секретарь театра Дарья Морозова.

Для спектакля изготовлено более 200 сложных декорированных костюмов из тканей специальной выкраски, вручную расшитых опытными мастерами из Санкт-Петербурга.

Фестиваль «Мариинский» продлится до 6 сентября. В программе: оперы «Огненный ангел», «Царская невеста» и «Риголетто», балеты «Корсар», «Дон Кихот» и другие постановки.

Ранее kp.ru сообщал об открытии исторической сцены Мариинского театра с 1 августа в Санкт-Петербурге.