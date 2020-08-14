Эксперт дал прогноз по ситуации с посещаемостью кинотеатров в России

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Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин дал прогноз по ситуации с посещаемостью.
Эксперт дал прогноз по ситуации с посещаемостью кинотеатров в России
  • РИА Новости

«Конечно, как только будут открываться регионы, будут появляться значимые фильмы, ситуация будет улучшаться. Начиная со второй половины августа у нас будут выходить большие картины — как российские, так и голливудские», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его мнению, к осени ситуация может стабилизироваться.

Как добавил Березин, люди снова будут ходить в кино, поскольку в основном туда идут не фильмы смотреть, а хорошо проводить время.

«Это немножко другое восприятие. Как в ресторан ходят не поесть, а скорее провести время в атмосфере с друзьями», — пояснил он.

Ранее Березин в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что оборот отечественных кинотеатров с 1 по 10 августа снизился в 20 раз по сравнению с 2019 годом.

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