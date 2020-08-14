Синоптик рассказал о грядущем потеплении в Пермском крае

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Сотрудник ГИС-центра Пермского классического университета Андрей Шихов рассказал о грядущем потеплении в регионе.
Синоптик рассказал о грядущем потеплении в Пермском крае
  • Reuters

«Значительное потепление в Пермском крае ожидается в третьей декаде августа. Пока точные даты не определены, можно сказать, что это произойдёт не ранее 20-го числа», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, обычно во время таких потеплений можно рассчитывать, что воздух прогреется до +25 °С и выше.

Как добавил Шихов, до конца второй декады августа дневная температура в регионе составит +15…+20 °С.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил вероятность ускорения глобального потепления.

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