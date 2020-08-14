Вильфанд рассказал о погоде в воскресенье в Москве
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«В воскресенье уже будет другой характер погоды», — цитирует ТАСС Вильфанда.
По его словам, «облаков будет немного, солнце будет прогревать подстилающую поверхность, дневная температура будет +22... +23 °С».
«Будет уже получше. Такой температурный фон около нормы», — добавил синоптик.
Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил вероятность ускорения глобального потепления.