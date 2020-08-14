Вильфанд рассказал о погоде в воскресенье в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве в воскресенье, 16 августа.

«В воскресенье уже будет другой характер погоды», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, «облаков будет немного, солнце будет прогревать подстилающую поверхность, дневная температура будет +22... +23 °С».

«Будет уже получше. Такой температурный фон около нормы», — добавил синоптик.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил вероятность ускорения глобального потепления.