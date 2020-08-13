Церемонию открытия кинофестиваля в Оренбурге проведут Анна Снаткина и Виктор Васильев

Церемонию открытия международного кинофестиваля «Восток & Запад. Классика и авангард» в Оренбурге проведут Анна Снаткина и Виктор Васильев.

Об этом сообщает RIA56.

Открытие проведут на площади перед городским музеем истории во временном летнем кинотеатре.

Зал под открытым небом станет центром основных событий фестивальных мероприятий.

Ранее сообщалось, что на фестивале покажут рабочую версию фильма Александра Прошкина «Назад в степь к сарматам».

Актриса Любовь Хацкевич в беседе с интернет-изданием argumenti.ru поделилась воспоминаниями о своём дебюте в мелодраме «Дела семейные».