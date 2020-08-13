Церемонию открытия кинофестиваля в Оренбурге проведут Анна Снаткина и Виктор Васильев

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Церемонию открытия международного кинофестиваля «Восток & Запад. Классика и авангард» в Оренбурге проведут Анна Снаткина и Виктор Васильев.
Церемонию открытия кинофестиваля в Оренбурге проведут Анна Снаткина и Виктор Васильев
  • © east-west-festival.ru

Об этом сообщает RIA56.

Открытие проведут на площади перед городским музеем истории во временном летнем кинотеатре.

Зал под открытым небом станет центром основных событий фестивальных мероприятий.

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