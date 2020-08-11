Рабочую версию фильма Александра Прошкина покажут на фестивале в Оренбурге
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- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56.
Картину снимали в 2019 году на территории региона, в том числе в Саракташском районе и Оренбурге.
В ленте сыграл Виктор Сухоруков, также задействованы актёры Оренбургского государственного драматического театра.
Открытие фестиваля пройдёт 21 августа.
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