Рабочую версию фильма Александра Прошкина покажут на фестивале в Оренбурге

Рабочую версию фильма Александра Прошкина «Назад в степь к сарматам» покажут на международном кинофестивале «Восток & Запад. Классика и авангард» в Оренбурге.

Об этом сообщает RIA56.

Картину снимали в 2019 году на территории региона, в том числе в Саракташском районе и Оренбурге.

В ленте сыграл Виктор Сухоруков, также задействованы актёры Оренбургского государственного драматического театра.

Открытие фестиваля пройдёт 21 августа.

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