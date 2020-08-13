Лещенко прокомментировал новый состав жюри проекта «Голос 60+»

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Певец Лев Лещенко прокомментировал новый состав жюри проекта «Голос 60+», в которое вошли Елена Ваенга, Тамара Гвердцители и Гарик Сукачёв.
Лещенко прокомментировал новый состав жюри проекта «Голос 60+»
  • РИА Новости

«Мы с ними совершенно разные в жанровом отношении, харизматическом, да и в ментальном тоже. Все мы разные люди. Надеюсь, что это будет интересно», — заявил он в беседе с Nation News.

Лещенко выразил надежду, что новый сезон окажется интересным, как и предыдущие.

«Мы что-то открываем для себя, воспринимаем всё в каком-то новом качестве», — добавил он.

В апреле Лещенко в беседе с телеканалом «360» рассказал о своём самочувствии. Он заявил, что все последние тесты на коронавирус у него и его супруги отрицательные.

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