Лещенко прокомментировал новый состав жюри проекта «Голос 60+»
- РИА Новости
«Мы с ними совершенно разные в жанровом отношении, харизматическом, да и в ментальном тоже. Все мы разные люди. Надеюсь, что это будет интересно», — заявил он в беседе с Nation News.
Лещенко выразил надежду, что новый сезон окажется интересным, как и предыдущие.
«Мы что-то открываем для себя, воспринимаем всё в каком-то новом качестве», — добавил он.
В апреле Лещенко в беседе с телеканалом «360» рассказал о своём самочувствии. Он заявил, что все последние тесты на коронавирус у него и его супруги отрицательные.