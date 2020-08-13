Синоптик прокомментировала погоду в Ставропольском крае

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Замначальника Ставропольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) Наталья Клименко прокомментировала погоду в регионе.
Синоптик прокомментировала погоду в Ставропольском крае
  • Ставрополь / © Дмитрий Степанов
  • РИА Новости

«В отличие от многих других лет, недобор осадков происходит практически каждый месяц, их выпадает меньше нормы. Зимой было мало снега, поэтому водность в реках на весну оказалась очень низкой, потом жара, отсутствие осадков, пополнения водой земли и рек не было, отсюда и проблемы с водой, преобладание жарких сухих дней», — заявила она в беседе с Newstracker.ru.

По её словам, хорошие осадки были в июле и начале августа, но они оказались локальными и в течение продолжительного времени некоторые районы оставались с атмосферной и почвенной засухой.

«Засушливые годы и аномально тёплые зимы — не в первый раз, у нас такое уже было», — добавила Клименко.

Ранее ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с НСН оценил вероятность ускорения глобального потепления.

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