В Пермском крае рассказали о новом театральном сезоне

В Пермском крае рассказали о грядущем театральном сезоне.

Об этом сообщает kp.ru.

В частности, четыре новых спектакля готовит Пермский театр юного зрителя. Среди них — «Алиса в Стране чудес» по сказке Льюиса Кэрролла и «Я вижу солнце» по роману Нодара Думбадзе.

В театре «У моста» проходят репетиции новой постановки по мотивам «Пиковой дамы» Александра Пушкина. Это третья совместная работа с режиссёром Аллой Чепиноги.

Также запланирован Международный фестиваль Мартина Макдонаха. Он должен состояться в Перми 1—7 октября.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что театр «Модерн» рассказал о планах на новый сезон.