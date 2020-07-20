Театр «Модерн» рассказал о планах на новый сезон

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Московский драматический театр «Модерн» рассказал о планах на новый сезон.
Театр «Модерн» рассказал о планах на новый сезон
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Об этом сообщают «Дни.ру».

На 18 августа запланирован показ спектакля Nirvana, посвящённого жизни и творчеству музыканта Курта Кобейна.

20 августа будет представлена постановка «Война и мир. Русский Пьер» с участием хора имени Свешникова.

25 августа зрители смогут увидеть спектакль художественного руководителя театра Юрия Грымова «На дне» — авторское прочтение пьесы Максима Горького.

Как рассказал Грымов, в новом сезоне запланировано три премьеры. Это «Человек с глазами Моцарта», «Кладбище понтов» и «Женитьба».

Ранее ОТР сообщало, что объявлен лонг-лист международной премии «Звезда театрала». В список вошли 170 претендентов.

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