В Башкирии вступил в силу закон об обращении с животными

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В Башкирии вступил в силу принятый депутатами Курултая закон об обращении с животными.
В Башкирии вступил в силу закон об обращении с животными
  • Pixabay

Об этом сообщает Mkset.ru.

Как заявил председатель регионального парламента Константин Толкачёв, документ является своего рода перезагрузкой всей системы обращения с животными.

В частности, согласно новым правилам, весь процесс отлова и выпуска на волю следует фиксировать на видео, причём надзорные органы вправе потребовать эти видеозаписи в любой момент. Закон также предусматривает возможность регулировать численность бродячих животных путём стерилизации.

Ранее ФАН сообщало, что в Общероссийском народном фронте (ОНФ) предложили ужесточить наказание за жестокое обращение с животными.

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