В Башкирии вступил в силу закон об обращении с животными
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Об этом сообщает Mkset.ru.
Как заявил председатель регионального парламента Константин Толкачёв, документ является своего рода перезагрузкой всей системы обращения с животными.
В частности, согласно новым правилам, весь процесс отлова и выпуска на волю следует фиксировать на видео, причём надзорные органы вправе потребовать эти видеозаписи в любой момент. Закон также предусматривает возможность регулировать численность бродячих животных путём стерилизации.
Ранее ФАН сообщало, что в Общероссийском народном фронте (ОНФ) предложили ужесточить наказание за жестокое обращение с животными.