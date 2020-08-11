В Казани состоится день памяти Виктора Цоя

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В пятницу, 14 августа, в Казанском музее соцбыта состоится день памяти Виктора Цоя.
В Казани состоится день памяти Виктора Цоя
  • © REUTERS/Ilya Naymushin

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

На выставке «Кинохроника подполья» представят фотографии, журналы, книги, кассеты, диски и значки 1980—1990-х годов.

Также экспонаты из личного архива предоставил друг Цоя — режиссёр Рашид Нугманов.

15 августа прозвучат песни из репертуара группы «Кино».

Ранее Inforeactor сообщал, что премьера фильма «Цой» режиссёра Алексея Учителя состоится 27 августа — в День российского кино.

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